Zé Neto diz que vai estimular feiras-livres nos distritos

Os distritos da Matinha, Tiquaruçu e São José receberam neste domingo (11) a Caravana da #MudançaqueFeiraQuer, liderada pelo candidato a prefeito de Feira de Santana, o deputado federal Zé Neto, e o candidato a vice-prefeito empresário Roque Santos.

Durante o percurso de aproximadamente 100 km, Zé Neto, Roque Santos e os(as) candidatos(as) a vereadores(as) do PT, PP, PDT, PCdoB e Avante, conversaram com os moradores sobre as dificuldades enfrentadas na zona rural por falta de assistência do atual governo municipal.

“Nosso programa de governo para o ano que vem inclui, dentre outras propostas, um novo modelo de transporte, integrando o sistema complementar às linhas de ônibus e a promoção de polos de desenvolvimento econômico nas sedes distritais, investindo e estimulando as feiras livres para ampliar a geração de emprego e renda, além de melhorar a interlocução com a produção agrícola e artesã de todo o município“, disse o candidato.