Em Feira cinco parlamentares são candidatos a prefeito e vice

Com o ingresso de Ângelo Almeida na Assembleia Legislativa em virtude da cassação do mandato do deputado Targino Machado (DEM) (clique aqui), as eleições deste ano em Feira de Santana passam a ter cinco parlamentares no exercício do mandato disputando a vaga para prefeito e vice, nas 10 chapas majoritárias que participam do pleito.

Ângelo é candidato a vice-prefeito, com o vereador Beto Tourinho na cabeça da chapa. Os demais são: deputado fed3ral Zé Neto, do PT, deputada federal Dayanne Pimentel, do PSL e deputado federal José de Arimatéia, pelo Republicanos.

Dos cinco, dois já disputaram para prefeito em eleições anteriores: Zé Neto, que este ano completa sua quinta candidatura a prefeito e Ângelo Almeida que participou em 2016.

Nessa corrida eleitoral há também um ex-deputado, o radialista Carlos Geilson. Os demais são ex-candidatos a vereador (Deibson Cavalcante, vice de Carlos Geilson) e novatos.

na foto: Angelo Almeida (à esquerda) com o vereador e candidato a prefeito Beto Tourinho