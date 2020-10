Sérgio Carneiro pede voto para o pastor Tinga

Em vídeo, o ex-deputado federal e atual secretário municipal de desenvolvimento urbano, Sergio Carneiro, destacou a participação do PV- Partido Verde nas eleições municipais e apontou o nome do candidato a vereador Tinga como uma boa opção de voto para os feirenses.

“Nós do PV escolhemos um conjunto de pessoas para lançarmos como vereador e vereadora, todos da melhor qualidade. São pessoas comprometidas com o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, dentre elas há um jovem pastor chamado Tinga.

Tinga começou sua carreira política no segundo governo de João Durval em 1993 e de lá para cá ele virou um empreendedor de sucesso, e é o mesmo sucesso que desejamos que ele tenha em 2021 na Câmara de Vereadores. Em 15 de novembro vote Tinga para vereador!”, destaca Sérgio.