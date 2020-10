Malaca e o baterista incidental no centro da Feira

malaca ficava aí. antes de março ele já havia sumido do trecho. malaca é um morador de rua sazonal. talvez movido a surtos psicóticos.a família o acolhe quando ele se muda do seu abrigo que concentra-se principalmente ao pé da escultura que todo feirense deve saber que é de autoria de artista da cidade, vivo e atuante, o arquiteto juraci dórea.

malaca compunha a paisagem, com seu cabelo rastafári, uma ar de serenidade e reflexão, performático na imobilidade, quase um modelo sendo permanentemente fotografado. na dele, introspectivo. malaca chegou a acumular um teclado e uma caixa de computador na sua casa andante da calçada para a praça, da praça para a calçada à noite. a presença dele era como se estivesse acrescentando mais um elemento à arte profundamente terra e gente do talentoso juraci, escultura que não aparece nesta foto nem no vídeo abaixo mas espero que você leitor(a) saiba do que estou escrevendo…

o baterista incidental e ainda anônimo além de uma presença naturalmente mais barulhenta e por isso mesmo mais observada, tem uma marca que o aproxima muito da essência dessa velha cidade mercantil: a busca objetiva e imediata pelo dinheiro. a bandeja do artista (uma caixa de papelão) está no passeio aberta às contribuições.

já malaca, pelo mercado onde comprava rango todos sabem disso, administra sua própria renda social…e o baterista anônimo, quem sabe dos perrengues que passa nessa feira de santana? é um artista de rua.

informação pandêmica: a foto de malaca sem máscara é de 2018.