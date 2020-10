Museus da Uefs participam da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Rede de Museus (Remus) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) participa da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, iniciada nessa segunda (17) e que prossegue até sexta-feira (23). A iniciativa oferece programação diversificada no ambiente virtual, preservando laços com a comunidade e colaborando para a discussão desse momento complexo, de enfrentamento de novos desafios e formas de viver.

As exposições virtuais estão disponíveis no site http://www.snct.uefs.br/index.html e no canal do Youtube PROEX – UEFS. A Remus é formada pelo Museu Antares de Ciência e Tecnologia; Museu Casa do Sertão; Museu Regional de Arte e Museu de Zoologia.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada de forma simultânea por instituições de todo o país. O tema deste ano é ‘Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira’.

O objetivo é mobilizar a população, em especial os jovens, para atividades científico-tecnológicas. Nesse sentido, a Remus aproveita a oportunidade para potencializar a relação da Universidade com a sociedade, consolidando os campos da educação patrimonial; identidades culturais; espaço formativo; popularização da ciência e tecnologia e turismo cultural.

A produção de conteúdo virtual dialoga com as recomendações propostas pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em tempos de covid-19, na qual enfatiza que os museus “devem encontrar formas criativas de comunicação, seja através do engajamento digital e da ampliação de conteúdo online, como também da atuação mais próxima junto à sua comunidade, inclusive com apoio a ações sociais e de preservação da vida humana nesta grave emergência sanitária”.

