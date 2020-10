Beto cria “Se vira nos 40” para o debate nas ruas de Feira

Ontem, segunda-feira(19), o candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PSB, Beto Tourinho, promoveu mais um debate público. Desta vez o quadro “Se Vira nos 40” foi ao centro de Abastecimento, envolvendo feirantes, donas de casa e uma grande participação do pessoal da zona rural. Os questionamentos foram em torno de benfeitorias para o centro, educação, saúde e transporte.

Beto respondeu sobre seu projeto para a zona rural destacando a eleição direta para os administradores dos distritos. Segundo ele, os moradores dos distritos vão escolher o seu administrador e os vereadores não poderão mais fazer as indicações. “Os moradores é que vão decidir que vai representá-los. O eleito, será recebido toda semana no gabinete do prefeito para despachar as demandas. Mais democracia, mais transparência e mais atenção para a zona rural”, explicou.

Ainda para a zona rural, Beto assegurou que as escolas terão mais atenção e número de vagas ampliadas de maneira que os estudantes não precisarão se deslocar para a sede do município. A saúde básica também será mais assistida. Teremos o atendimento ampliado, mais serviços de saúde e as pessoas também não precisarão de deslocamento para simples exames ou mesmo consultas”, disse o candidato.

Beto repudiou a maneira como os ambulantes estão sendo “arrastados” do centro da cidade. Ele disse que não é contra o ordenamento do centro da cidade. “Somos contra a forma como está sendo feito. A Prefeitura está sendo truculenta, insensível com estes trabalhadores. Um bom projeto tem que ser bom para todos os lados. Precisa ser bom para o comerciante do centro e para os ambulantes. Não podemos pensar em um único lado”.

Foram mais de duas horas de debate espontâneo, perguntas livres, com a única regra de que os candidatos tinham 40 segundos para responder cada pergunta. Este foi o segundo debate nas ruas realizado pelo candidato. Segundo Beatriz Ferreira, coordenadora da campanha, o próximo debate vai acontecer no Feiraguay.