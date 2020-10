Mutirão de mamografias para mulheres de baixa renda

Outubro se tornou um mês conhecido para alerta e prevenção do câncer de mama. Por isso, a partir do dia 24 o IHEF Clínica de Imagem vai realizar um mutirão de mamografia para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A ação acontecerá em quatro dias, sempre aos sábados, começando no dia 24 de outubro e indo até o dia 14 de novembro.

Para ter acesso ao exame, as mulheres deverão se inscrever através de questionário que está disponível no site (clique) Este é o terceiro ano de realização do mutirão, que é uma parceria do IHEF com a clínica AMO.

Após completar o preenchimento do questionário, há um prazo de 72h em que o IHEF entrará em contato sobre a manutenção ou não da candidatura desta mulher ao mutirão. Em caso positivo, neste mesmo contato ela receberá orientação quanto ao dia e horário em que precisará comparecer na clínica para realização do exame. A expectativa é de realização de 25 mamografias por sábado, totalizando 100 atendimentos. Estes atendimentos gratuitos são viabilizados a cada 8 mamografias realizadas de forma particular ou via plano de saúde no IHEF Clínica de Imagem, durante os meses de outubro e novembro.

“O mutirão é o ponta pé para o rastreamento e tratamento do câncer caso a doença seja detectada. Algum exame mostrando alteração no resultado, encaminhamos a paciente para consulta com mastologista ou oncologista na Clínica AMO e, a partir daí, ela será direcionada para tratamento na UNACON, pela rede SUS”, explica Albert Brandão, gerente operacional do IHEF Clinica de Imagem.

“O ponto alto do nosso mutirão solidário é a abrangência do atendimento prestado ao paciente. A realização da mamografia, aliada ao atendimento em consulta com especialistas de mastologia e oncologia, prezam pela resolutividade, oferecendo ao paciente, desde a prevenção, diagnóstico até as melhores alternativas de tratamento”, afirma Adriana Saraiva, Coordenadora de operações da Clínica AMO de Feira de Santana.