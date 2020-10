Livro vai contar a vida da cantora feirense Dilma Ferreira

O escritor e pesquisador Carlos Melo concluiu o livro com histórias de vida da conhecida cantora feirense Dilma Ferreira que será entregue à Fundação Senhor dos Passos para a edição.

Carlos é autor da biografia da maestrina Georgina Erismann, autora do Hino a Feira, além de diversos trabalhos na área da história, literatura e poesia. Além da experiência, ele é amigo de infância da biografada, no bairro do Sobradinho.

“Isso facilitou muito o trabalho, porque eu me lembrava de alguns fatos e ao falar com ela ela lembrava de outros e assim fomos montando essa história que tem a Feira como grande cenário”, disse Melo.

Dilma é cantora oficial do tradicional Bloco micaretesco “Bacalhau na Vara”. Cantou com Ângela Maria e Cauby Peixoto, Nelson Gonçalves, Agnaldo Timóteo, Emilinha Borba, Waldik Soriano e muitos outros. Foi caloura no programa do Chacrinha em 1969, no Rio de Janeiro, e conquistou o 1º lugar, ocupando o Trono do programa do “Velho Guerreiro”.

foto de Orisa Gomes/AcordaCidade