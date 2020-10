Ceviche com licuri, aroeira e biri-biri, veja no TVE Rural

Neste sábado (24), o Rural Produtivo da TVE mostra a primeira agroindústria da agricultura familiar da Bahia que tem a mandioca como a matéria prima. O programa também fala sobre o papel da assistência técnica rural que leva inovação tecnológica e diálogo para os trabalhadores rurais no semiárido baiano, e foi conhecer uma Ecovila na Linha verde que trabalha com agroecologia e permacultura. A receita da semana é o ceviche com a fruta biri-biri e o licuri. A exibição é às 14h, com horário alternativo na segunda-feira (26), às 6h30, e na quinta-feira (29), às 20h.

Cultivada por agricultores familiares, a mandioca faz parte da mesa dos baianos em farinhas, bolos, beijus . A Bahia está entre os maiores produtores de mandioca do Brasil e a previsão do IBGE, em 2019, era de aumento de 21,6% na lavoura de mandioca no estado, com a produção de 1 milhão e 800 mil toneladas. Em Maragogipe, com a construção da primeira agroindústria da agricultura familiar, 35 famílias da Associação Comunitária de Brinco estão cultivando em uma área de 78 hectares, com um volume de produção anual de 14 toneladas aipim por hectare. O produto é comercializado in natura e no formato embalado e resfriado, para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e nas feiras livres.

O programa ainda vai falar do papel da assistência técnica rural no semiárido. As visitas em campo mostram a relevância da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) para as agricultores familiares e cooperativas, que conseguem acessar a novos conhecimentos, práticas e atividades produtivas e, consequentemente, melhoraram o nível de produção. Também foi observado que as produções apoiadas pelos técnicos são sempre destinadas para o autoconsumo e a venda, e que as famílias relatam melhorias na alimentação e na renda, além da relação de troca do diálogo e do acolhimento com os técnicos.

A equipe do programa foi até Mata de São João, na comunidade de Diogo, um paraíso de praias limpas, e conheceram a “Vila Flor Ecovila”. O local é voltado ao desenvolvimento sustentável que acolhe pessoas e projetos que tenham a intenção de preservar e promover o impacto positivo na relação com a natureza. Permacultura, agroecologia, bioconstrução, turismo sustentável, banco de tempo e até escambo organizam o local, que acolhe viajantes que desejam curtir a natureza de forma consciente.

E ainda tem uma receita famosa do Peru com toque do sertão baiano, o ceviche. A receita, além dos tradicionais ingredientes, como o peixe e leite de tigre, ainda usou licuri, aroeira e o biri-biri.

O Rural Produtivo é resultado de uma parceria da TVE com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e poderá ser assistido também através do site www.tve.ba.gov.br/tveonline , do Youtube.com/tvebahia e do Facebook.com/tvebahia.

Acompanhe a TVE Bahia nas redes sociais: