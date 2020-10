‘Brasil tem o maior programa de imunização gratuita do mundo’, diz Fábio Vilas-Boas

Em nossa história, nunca houve obrigatoriedade para vacinas. Ainda assim, o Brasil tem o maior e mais bem sucedido programa nacional de imunização gratuita do mundo, explica na página dele no twitter o secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boa.

Não se pode confundir obrigatoriedade de as pessoas serem vacinadas, com obrigatoriedade do governo disponibilizar a vacina para toda a população. São coisas completamente diferentes, alerta ele, num momento em que o debate nacional sobre a vacina contra a Covid19 está se acirrando em todo o país.

O Secretário da Bahia continuou em um terceiro tweet:

Em 1904 o Governo quis tornar obrigatória a vacina contra varíola. O projeto exigia comprovantes de vacinação para a realização de matrículas escolares, obtenção de empregos, viagens, hospedagens e casamentos, além de multas para quem resistisse. Resultado: a Revolta da Vacina.