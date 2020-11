Fernando de Fabinho: “tem candidatos que querem a volta das barracas”

“Tem candidatos que querem as barracas de volta às ruas. Não podemos permitir isso”, com essa única frase provocativa, o ex-deputado Fernando de Fabinho (DEM), candidato a vice-prefeito com Colbert Filho, participou do programa eleitoral desta quarta-feira, 4. (clique aqui)

A ponta do Vice acontece depois do prefeito de Feira falar sobre as mudanças que vão ser operadas com o projeto Novo Centro, em execução pela Prefeitura Municipal há poucos meses e que retirou barracas do mercado informal de ruas do centro da cidade.

O candidato a prefeito pontuou uma extensa lista de obras e planos para a cidade, entre elas uma nova estação rodoviária, implantar Prefeitura distritos, zerar as filas na saúde pública com um novo sistema municipal, transformar o centro de abastecimento num “grande mercadão varejista” e mais uma dezena de outras medidas.

O ex-prefeito Zé Ronaldo também faz curta participação, e fala depois de Colbert e antes de Fabinho: “Esse é o caminho que estamos construindo juntos”