Grupo de estudos da UFBA oferta cursos on-line de produção animal

Agricultores e agricultoras familiares, pesquisadores, estudantes, professores, extensionistas e interessados, em geral, contam agora com os cursos ofertados pelo Zootecnia Online – Falando de Produção Animal, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Forragicultura e Ruminantes da Universidade Federal da Bahia (Gefor-UFBA), para criar um espaço de debate técnico-científico online sobre a produção animal.

Nessa primeira versão do projeto, estão sendo realizados três cursos: o de Bovinocultura de Leite, realizado no mês de outubro; o de Ovinocaprinocultura, que ocorre neste mês de novembro; e o de Alimentos e Alimentação Animal no Semiárido, que será realizado no mês de dezembro. O projeto é registrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFBA e os cursos são compostos de quatro encontros semanais, todas as quartas-feiras, às 18:30h.

Para saber mais sobre o curso e ter acesso às aulas, os interessados devem acessar a página do Zootecnia Online – Falando de Produção Animal, no link: https://linktr.ee/ zootecniaonline, do Instagram, e realizar a inscrição.

Ao final dos cursos, os inscritos que participarem efetivamente receberão certificação. Todo o conteúdo fica disponível na página