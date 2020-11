Projeto de vereador tira poderes de Elias Tergilene no Shopping Popular

Está pautado para a sessão desta terça (10) da Câmara Municipal o projeto de lei propondo que seja feita uma “parceria direta” entre a Prefeitura e os 1.800 camelôs relocados para o Shopping Popular. Ou seja, os ex-ambulantes negociariam a permanência no shopping popular diretamente com a Prefeitura, à parte do “esquema” de Elias Terginele, executivo da empresa administradora do condomínio. O projeto de Luiz da Feira já sofreu oito adiamentos de pauta e poderá sofrer outra nesta sessão.

Vereador pelo PROS, camelô e candidato à reeleição, Luiz da Feira acredita que, uma vez transformado em lei, o projeto vai trazer mais tranquilidade e segurança aos ambulantes que enfrentam dificuldades para serem inseridos naquele equipamento sem a interferência dos investidores privados, parceiros da Prefeitura.

“O empresário Elias Tergilene – diz Luiz da Feira – só pensa no lado financeiro, acha que o shopping é dele e quer passar o rodo nos camelôs”.