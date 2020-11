Câncer de próstata e os bigodes da Austrália

A Fundação Hospitalar de Feira de Santana chama a atenção dos homens sobre os cuidados com a saúde. Desde o início do mês iniciaram-se as ações do Novembro Azul, mês de conscientização contra o câncer de próstata, com marcações de exames e consultas.

Compõem o público alvo homens que tenham fatores de risco acima de 45 anos e todos aqueles a partir dos 50 anos.

As ações concentram-se no CMPC (Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltez) e no CMDI (Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem).

Até o dia 31 de novembro as marcações online através do e-mail: [email protected]r ou pelos telefones (75) 3602-7338/3602-7339.

O Novembro Azul surgiu em 2003 em Melbourne, na Austrália, a partir da iniciativa de dois amigos, Travis Garone e Luke Slattery. Os dois estavam se divertindo em um pub e cogitaram se ficariam bem de bigode, que estava fora de moda na época.

Então, inspirados pela campanha da mãe de um colega, que levantava fundos para o combate ao câncer de mama, Travis e Luke tiveram a ideia de associar o bigode com a conscientização sobre a saúde masculina.

Eles escolheram o mês de novembro para deixar o bigode crescer, pois, no dia 17, já se comemorava o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Naquele ano, cerca de 30 amigos aceitaram participar da campanha e, como muita gente se interessava pelos bigodões, a história foi se espalhando cada vez mais. (leia mais clique aqui)