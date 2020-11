Cescé grava música de apoio a Beto Tourinho e Ângelo Almeida

Com uma letra de Carlos Pita, musicada por Cescé, a campanha de Beto Tourinho e Ângelo Almeida para prefeito e vice de Feira de Santana lançou um clip agora no final da campanha com o claro objetivo de reforçar a ligação dois dois candidatos do PSB com a arte em Feira de Santana.

Carlos Pita e Cescé Amorim são dois ícones, principalmente da arte musical feirense. O clipe foi gravado na Live Filmes com direção de Elielson Pita e Eduardo Quintela.

