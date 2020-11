Depois de 24 anos, segundo turno na Feira de Santana

Pela primeira vez desde 1996, quando o ex-prefeito José Falcão disputou contra Josué Mello, os feirenses irão às urnas no dia 29 de novembro para decidir entre o deputado federal Zé Neto (PT) e o atual prefeito Colbert Martins (MDB).

Com todas urnas apuradas, o petista aparece com 41,55% dos votos válidos contra 38,18% do incumbente.

Em terceiro lugar, José de Arimatéria (Reublicanos) teve 4,86% seguido por Professora Dayane Pimentel (PSL, 4,84%), Carlos Geilson (PODE, 4,4%) e Carlos Medeiros (NOVO, 2,52%). O vereador Beto Tourinho (PSB) recebeu 1,93% dos votos, Marcela Prest (PSOL) 1,66% e Orlando Andrade (PCO), cuja candidatura encontra-se anulada sub judice, 0,07%.

Confira os resultados completos, clique aqui.