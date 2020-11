8 vereadores reeleitos na Feira; veja lista completa

Com todos os votos totalizados no município de Feira de Santana, já é possível saber os 21 eleitos para a próxima legislatura da Câmara Municipal. Oito edis foram reeleitos e dois (Fernando Torres e Correia Zezito) já ocuparam o cargo em legislaturas passadas. Os outros onze são novatos, o que representa uma renovação de 52% da casa. Eles terão um contracheque de quase R$ 19 mil mensais, um aumento de cerca de 26% dos atuais R$ 15 mil.

No total, houve 298.960 votos válidos para o legislativo, sendo 282.277 votos nominais (em candidatos) e 16.683 em legendas. Dessa maneira, o quociente eleitoral (o número mínimo que cada partido deve atingir para eleger um vereador) ficou em cerca de 14.236 votos, mas apenas 5 partidos atingiram essa soma de votos: DEM, MDB, PROS, PSC e PT.

As demais legendas puderam eleger nomes para a casa a partir do sistema de vagas remanescentes, uma espécie de “repescagem” que distribui as vagas que sobraram após a primeira rodada. Para entender melhor como funciona a distribuição de cadeiras nas eleições proporcionais para o legislativo, clique aqui.

Confira abaixo a lista dos vereadores e vereadoras eleitos, compilada a partir dos dados divulgados até aqui pelo TSE.

Democracia Cristã:

Emerson da Costa Santos (Emerson Minho)

Cidadania:

Pedro Cicero Marcenio Silva (Pedro Cicero)

Democratas:

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (Pedro Américo)

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio (Gerusa Sampaio) – reeleita

Josué Marques de Messias (Zé Curuca) – reeleito

MDB:

Edvaldo Lima dos Santos (Edvaldo Lima) – reeleito

José Carneiro Rocha (José Carneiro) – reeleito

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (Lú de Ronny)

Ronaldo Almeida Caribé (Ron do Povo) – reeleito

Partido Liberal:

Jurandy da Cruz Carvalho (Jurandy Carvalho)

PROS:

Luiz Ferreira Dias (Luiz da Feira) – reeleito

PSD:

Fernando Dantas Torrres (Fernando Torres) – ex-vereador

PSC:

Josse Paulo Pereira Barbosa (Paulão do Caldeirão)

PSB

Flavio Arruda Morais (Galeguinho)

PV

Valdemir da Silva Santos (Pastor Valdemir Santos)

PSOL

Jhonatas Lima Monteiro (Jhonatas Monteiro)

Patriota

José da Costa Correia Filho (Correia Zezito) – ex-vereador

PT

Silvio de Oliveira Dias (Silvio Dias)

Ivamberg dos Santos Lima (Professor Ivamberg)

PSDB

Eremita Mota de Araújo (Eremita Mota) – reeleita

Republicanos

Eliziario Ribeiro da Silva (Eli Ribeiro) – reeleito

