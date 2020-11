Tourinho e Galeguinho Spa declaram apoio a Zé Neto

Em sessão na Câmara Municipal de Feira de Santana onde ainda exerce o mandato de vereador, o candidato a a prefeito pelo PSB na eleição que se encerrou domingo, Beto Tourinho, anunciou que ele e o vereador eleito do partido, o cantor e compositor Galeguinho SPA, apoiam Zé Neto nesta eleição em segundo turno, cuja votação está marcada para o dia 29 de novembro.

Ele informou que no dia anterior foi a Salvador onde participou de um encontro do deputado estadual e presidente do PSB de Feira, Angelo Almeida, deputada federal e presidente do PSB Bahia, Lídice da Mata com o governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner.

“Quero informar que nós do PSB, que queremos essas mudanças, somos contrário a este grupo que aí está há 20 anos. Por isso, o PSB de Feira de Santana estará no segundo turno apoiando o candidato Zé Neto, do PT. Entendemos que temos que fazer mudanças, que aconteceram inclusive nesta Casa. Os mesmos ventos da mudança que sopraram no legislativo, soprarão no Paço Municipal. E nós faremos parte desta construção por uma Feira de Santana melhor.”, afirmou Tourinho.