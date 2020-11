‘Dia da Consciência Negra’ na UNIFACS em Feira

Nos dias 19 e 20 de novembro, a UNIFACS Feira de Santana vai promover uma programação especial para marcar o Dia da Consciência Negra, comemorado nesta sexta-feira, 20.

O curso de Pedagogia realizará uma aula sobre “A população negra e a educação no Brasil”, voltada para os alunos do curso pela plataforma Blackboard, aberta ao público, ministrada pela professora Mestra em Diversidade Cultura pela UEFS e Doutora em Literatura e Cultura pela UFBA, professora Andréia Araújo.

De acordo com a professora Aline Santana, a aula tem como objetivo, refletir sobre o Dia da Consciência Negra e compreender as representações que estão presentes na tomada de consciência histórica sobre a ancestralidade.

“O tema é oportuno para refletir sobre o Movimento Negro como instituição educadora e agente nos processos de construção e implementação de políticas públicas educacionais. Algo de muita importância para formação dos educadores em nosso país, em especial em nosso Estado”, comenta.

O curso de Nutrição vai realizar um Workshop on line, aberto ao público, no dia 20, às 09h30, com transmissão ao vivo direto da cozinha pedagógica da UNIFACS, localizada Campus Getulio Vargas para promover uma confraria de sabores, simbolismo e significados. O tema será a Influência da Cultura Africana na Construção da Gastronomia Brasileira com a Chef Mônia da Hora.

De acordo com a coordenadora do curso de Nutrição Jociene da Silva, “a alimentação carrega consigo não só o ato de comer para atender a uma situação biológica, mas sim, como espaço de múltiplas dimensões de: cores, sabores, religiosidade, emoções, tradições individuais e coletiva, ou seja, lugar de afetividade. O comer é afetivo e simbólico. E é neste contexto que a cultura africana influencia a nossa gastronomia”, reflete.

Para os interessados em participar da aula e do Workshop basta realizar as inscrições através dos endereços abaixo.

Aula aberta “A população negra e a educação no Brasil” :

https://ca.bbcollab.com/guest/5f84bc71c9984325850ae8f1a87bda63

Workshop “A Influência da Cultura Africana na Construção da Gastronomia Brasileira com a Chef Monia da Hora”:

https://ca.bbcollab.com/guest/832c48c316f04d7490128767856bb552