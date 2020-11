“Meu voto Colbert Martins não tem”, diz Dayanne Pimentel

A deputado federal Dayanne Pimentel (PSL) disse hoje, quinta-feira 19, que “libera” os eleitores que nela votaram no primeiro turno da eleição para prefeito de Feira de Santana e acrescentou: “o meu voto Colbert Martins não tem”.

Ela argumentou que fez uma campanha pregando “a mudança”, dando a entender que seria uma contradição apoiar a reeleição do prefeito Colbert e o grupo político há 20 anos no poder.

Ela disse que vai escolher entre votar nulo ou em branco. Divergências ideológicas públicas entre o partido dela e o PT também a impedem de votar em Zé Neto, explicou a deputada que teve poucos votos abaixo da quantidade do pastor José de Arimatéia, colocado em terceiro lugar, e que ontem aderiu à campanha de Colbert.

Deputada federal de primeiro mandato, Dayanne elegeu-se na onda bolsonara mas ficou no grupo que permaneceu no PSL e rompeu com o presidente da República.