Zé Neto ganha apoio do vereador eleito mais votado de Feira

Com mais de 8 mil votos, o vereador mais votado da história de Feira de Santana, Jhonatas Monteiro, do PSOL, declarou neste sábado, junto com seu partido, o apoio ao candidato a Prefeito, Zé Neto (PT).

Jhonatas foi candidato a prefeito durante duas eleições seguidas. Nessa, com a modificação da lei eleitoral, o Rasta, como é também conhecido, candidatou-se a vereador e Marcela Prest a prefeita. Jhonatas teve o dobro dos votos dados a Marcela.

O PSOL fez questão de divulgar que o apoio é eleitoral e que o partido não participará de qualquer composição para governar Feira caso Zé Neto seja eleito no próximo dia 29.