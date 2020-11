Colbert : ACM Neto é uma força política pronta para 2022

ACM Neto é o candidato natural a governador do estado, é uma força política extremamente pronta, organizada e efetivamente forte para ganhar as eleições, disse o prefeito Colbert Filho que ontem (sábado) andou pela cidade de Feira de Santana em carreata eleitoral com o prefeito de Salvador.

“Ele tem efetivamente perspectiva de poder, enquanto que o lado de lá ainda não tem nada. Nós estamos organizados”, analisou Colbert em declarações ao Acorda Cidade.

Acm Neto veio acompanhado do prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis e lideranças soteropolitanas.

Também estivam junto ao prefeito na carreata, o Irmão Lázaro, o radialista Carlos Geilson e o deputado estadual José de Arimateia, os dois últimos foram candidatos a prefeito no primeiro turno.