Rui fala a empresários de Feira sobre diálogo e novos investidores

O governador Rui Costa reuniu-se com representantes do setor empresarial e industrial de Feira de Santana,na manhã desta segunda (23), para convencê-los de que Zé Neto e Roque Santos “têm a missão de garantir o diálogo para que a cidade avance nos negócios e atraia novos investidores”.

E ressaltou a importância de “um governo municipal, estadual ou federal dialogar continuamente para ser facilitador e indutor da iniciativa privada. Quem faz a economia crescer e gerar emprego e renda é a iniciativa privada. E cabe ao Poder Público promover, estimular e dar condições jurídicas“.

Para o empresário e candidato a vice Roque Santos, “as questões partidárias devem ser deixadas de lado neste momento para que Feira volte a dar um passo importante na geração de emprego e renda“.

O encontro contou com as presenças dos presidentes da Associação Comercial e Empresarial (Acefs), Marcelo Alexandrino, e do Sindicato do Comércio de Feira (Sicomfs), Marco Silva; do empresário Rogério Marques, da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi); do deputado federal Afonso Florence e dos deputados estaduais Robinson Almeida e Ângelo Almeida; do prefeito de Andaraí Wilson Cardoso; do presidente do PT na Bahia, Éden Valadares; do secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, dentre outras lideranças políticas e representantes das classes empresarial, industrial e da sociedade civil.

(Com a colaboração da assessoria de imprensa do candidato)