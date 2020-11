Entre os dias 25 a 27 de novembro, ocorre o Colóquio Filósofa, um evento virtual e com acesso inteiramente gratuito promovido pela Revista Ideação da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), pelo Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. O roteiro da atividade conta com mesas-redondas e homenagens às filósofas do presente e do passado.

O colóquio comemora o lançamento do dossiê Filósofas da Revista Ideação. A produção se consagra por reunir algumas das principais filósofas brasileira: Marilena Chauí, Jeanne Marie Gagnebin, Yara Frateschi, Carla Rodrigues e outras. O dossiê foi coordenado pelas professoras Juliana Aggio e Silvia Faustino Saes (UFBA).

A celebração do primeiro aniversário da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas também é uma das razões para realização do evento. A Rede Brasileira de Mulheres Filósofas foi criada para “lutar contra o preconceito acadêmico, dar visibilidade à obra de filósofas, discutir questões de feminismo e gênero, e, principalmente, fazer filosofia”.

As atividades são direcionadas aos interessados em filosofia e conhecimentos de olhares plurais do pensamento filosófico, para além da posição hegemonicamente masculina, historicamente mais visível.

O evento será transmitido no Youtube, no canal da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. As inscrições estão disponíveis no sistema de Gerenciamento (Gere) da UFBA, no site http://www.coloquiofilosofas.ufba.br/.

Acompanhe os links para acessar diretamente as informações:

Programação: (https://www.filosofas.org/coloquio).

Site Rede Brasileira de Mulheres Filósofa: https://www.filosofas.org/.

Dossiê: http://periodicos.uefs.br/index.php/revistaideacao/issue/view/199