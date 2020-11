Colbert tenta se livrar dos “20 anos”, Zé Neto atrair eleitores da “mudança”

A estratégia de mídia do candidato emedebista Colbert Filho à reeleição mudou totalmente neste segundo turno quando ele tenta se descolar do tempo de governo do grupo ronaldista reforçando durante o programa eleitoral de hoje que tem apenas dois anos de governo.

Praticamente tatuado pela campanha de Zé Neto (PT) durante o primeiro turno com a marca dos “20 anos do velho sistema”, o marketing de Colbert tenta disfarçar a tatuagem com um produto parecido com henna : polarizar ACM Neto e Rui Costa na eleição de Feira…e dar o troco dos “20 anos” com os 16 dos governos do PT no estado. |Uma espécie de antecipação de 2022.

Já Zé Neto mantém praticamente o mesmo tom do primeiro turno, acrescido da urgente necessidade de conquistar os eleitores dos outros candidatos que no primeiro turno pregaram também o espírito de mudança. A mudança é 13, diz atraindo para si esse conceito.

A presença de Rui Costa na programação cresceu bastante, o que evidencia outra tese (que não é tão nova…) defendida pela campanha de Zé Neto: a afinidade entre governo do estado e prefeitura de Feira como fundamental ao desenvolvimento da cidade.