Ex-candidato quer Bolsonaro em Feira para evitar vitória de Zé Neto

Radialista e publicitário com longa passagem pela TV Subaé, Wagner Damas é uma pessoa bem conhecida no meio da Comunicação e ultimamente no mercado imobiliário de Feira de Santana onde atua como corretor de imóveis.

Nesta eleição foi candidato a vereador obtendo apenas 26 votos.

Wagner tem origem familiar pernambucana. Um tio dele chegou a ser vereador em Feira de Santana, Francisco Amaral, que faleceu em julho do ano passado.

No vídeo completo que tem mais de dois minutos ele se apresenta e explica a cidade de Feira de Santana para depois solicitar a presença do presidente da República,Jair Bolsonaro, em Feira. O vídeo completo tem mais de dois minutos de duração.Escolhemos o trecho mais relevante:

“Agora nós corremos o risco de termos um governo petista (…)por isso venho através desse video venho lhe solicitar que entre nessa briga com a gente, nos mande um vídeo, se possível pegue um avião e venha pra Feira de Santana porque nós estamos precisando do senhor…”