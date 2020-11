Manifestantes pedem justiça para Lucas Bonfim, motoboy morto em Feira

Manifestantes marcharam hoje pela manhã na Avenida Getúlio Vargas, no trecho próximo à praça de alimentação, em protesto após assassinato do entregador Lucas Bonfim, achado morto no domingo (22) depois de ter sido visto pela última vez ao sair para fazer uma entrega na sexta-feira (20).

Na segunda (23), a polícia apreendeu três adolescentes suspeitos de matar o entregador, que confessaram o latrocínio.

A manifestação trazia grupos de skatistas com as palavras “LUTO” em seus skates, além de várias fotos da vítima e faixas que pediam justiça para sua morte.

Bonfim foi enterrado na segunda-feira e contou também com a solidariedade de colegas entregadores, que paralisaram as atividades por 24h em sua homenagem.