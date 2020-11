Ronaldo pede voto para Colbert e diz que nunca xingou Lula

Em um vídeo onde ele fala para um grupo de motoristas de tratores e caminhões, o ex-prefeito de Feira de Santana,José Ronaldo refere-se ao ex-presidente Lula no meio da conversa. onde pede votos “para Colbert continuar prefeito”.

“(…)Tudo é conversa…Tem pessoas que gostam do Lula.Eu nunca fui correligionário do Lula.Mas eu recebi Lula em Feira como Presidente algumas vezes e ele me recebeu em Brasília algumas vezes. E eu nunca disse nada ele, nunca. Muita gente xinga, muita gente diz isso, mas eu nunca disse…eu aprendi a respeitar o próximo, eu aprendi a respeitar as pessoas, eu aprendi a fazer com as pessoas a convivência pacífica e ordeira”, disse.

Veja o trecho do vídeo: