Edvaldo Lima atribui aos evangélicos a vitória de Colbert

Foram os cristãos evangélicos que “carregaram a campanha nas costas”, os responsáveis pela vitória do candidato Colbert Martins Filho (MDB), reeleito para comandar os destinos de Feira de Santana pelos próximos quatro anos.

O entendimento é do vereador Edvaldo Lima (MDB), manifestado em pronunciamento nesta segunda, 30, na Câmara.

Ele contesta o reconhecimento de alguns colegas ao deputado federal e cantor Igor Kannário. “Chegou aqui no sábado e não acrescentou nada”, afirma. Edvaldo diz que após reuniões diárias com o prefeito e lideranças dos evangélicos no Município, as pesquisas “mostraram que Colbert cresceu, chegando a 54%”.

Sobre uma possível presença de Kannário como atração nas futuras micaretas de Feira, anunciadas pelo cantor em sua participação no último dia da campanha eleitoral, o vereador disse que não terá o seu aval: “Pare com isso, com essa pequenez, nem existe previsão para realização de Micareta em nossa cidade, diante dessa pandemia”.