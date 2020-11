Vão até o dia 10 as inscrições de escolas na 9ª Feira de Ciências da Bahia

A Secretaria da Educação do Estado prorrogou, até o dia 10 de dezembro, o prazo para que as escolas da rede estadual de ensino possam fazer a adesão para participar da 9ª edição da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA).

Para isto, é necessário preencher um formulário disponível no endereço: https://bit.ly/3kr28hA. A FECIBA visa popularizar e incentivar a Ciência por meio de apresentações de projetos desenvolvidos por estudantes e professores da rede pública. A sua próxima edição será realizada em 2021, devido à pandemia do novo Coronavírus.

No formulário, são solicitadas informações básicas, como nome, telefone, e-mail da escola e do gestor. Também devem ser indicados dados referentes aos trabalhos, a exemplo da quantidade de projetos de pesquisa a serem submetidos, quais são as categorias ou áreas escolhidas, modalidade de submissão, número de professores interessados em participar, interesse da escola em realizar uma feira científica virtual e em fomentar Clubes de Ciência virtuais, entre outros.

As submissões dos projetos serão feitas no período de 3 de dezembro a 8 de janeiro de 2021. A Chamada Pública da 9ª FECIBA foi lançada virtualmente, no dia 11 de novembro.

Para esclarecer dúvidas: através do telefone (71) 3115-9032 ou pelo e-mail [email protected].

Foto: Claudionor Jr