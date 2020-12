PSB teve desempenho eleitoral 30% melhor do que em 2016, afirma Lídice

Com um desempenho 30% melhor que o obtido em 2016, o PSB foi o terceiro partido da base do governador Rui Costa a eleger mais prefeitos. Foram 30 gestores aprovados pelo povo para a administrações de suas cidades. Fizemos uma análise do cenário após o pleito eleitoral e já iniciamos o planejamento do nosso partido para a formação de novos quadros em 2021”, disse a deputada federal Lídice da Mata, presidente do partido na Bahia e que esta semana recebeu na sede do partido em Salvador prefeitos eleitos e reeleitos além de lideranças de diversos municípios baianos.

Entre os políticos que se reuniram com a deputada está o prefeito de Itaquara, Marco Aurélio Costa, reeleito para mais quatro anos de mandato (foto) a prefeita eleita de Cachoeira, Eliana Gonzaga e a vice Cristina Sores (PSB), além dos candidatos pelo partido em 2020, Viviany de Eliseu (Serrinha) e João Pedro (Palmas de Monte Alto). De Salvador, Lídice se encontrou com o líder comunitário e suplente de vereador, Samuel Nonato.

Também estiveram com a parlamentar os vereadores de Cachoeira, Laelson, Josmar e Teta e Pedro, o vereador Bode, de Serrinha, além de lideranças de Canudos e o vice-prefeito de Sobradinho, Paulo Lima.