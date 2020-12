Pesquisadoras da Univasf procuram casais em gestação para estudo; saiba mais

Pesquisadoras da Universidade Federal do Vale do São Francisco- Univasf lançam o estudo “Tons da parentalidade: a experiência de mães e pais em diferentes momentos da maternidade e paternidade.”

Casais que vivenciam a primeira gestação, estando no último trimestre gestacional (entre o 7º ao 9º mês), participarão da pesquisa no formato online, em 3 momentos: sendo o primeiro, o aceite do por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e resolução do questionário sociodemográfico disponível no link; o segundo, diz respeito a uma entrevista em uma plataforma online, a partir de um link que será enviado pela pesquisadora, durante a vivência do terceiro trimestre gestacional (sétimo ao nono mês de gestação) e o terceiro momento corresponde a mais uma entrevista online quando o bebê tiver até três meses de idade. É importante ressaltar ainda que as entrevistas serão realizadas individualmente.

O estudo objetiva compreender a experiência de tornar-se mãe e tornar-se pai em diferentes momentos da parentalidade. Assim, poderão ser elaboradas contribuições científicas de modo a auxiliar os pais na vivência da parentalidade e os profissionais de saúde no desenvolvimento de práticas interventivas.

Os casais que poderão participar desta pesquisa precisam apresentar os seguintes critérios:

1 – Casais (homens e mulheres) que estejam experienciando a primeira gestação;

2 – Estejam no terceiro trimestre gestacional (entre o 7º e o 9º mês de gestação);

3 -Precisam ter idade mínima de 18 anos e máxima de 45 anos (ambos, mulheres e homens).

4 – Tenham uma relação conjugal estável;

4- Sejam brasileiros residindo em qualquer cidade do país.

5 – Não estejam enfrentando nenhuma intercorrência gestacional que configure a gestação como de alto risco, como por exemplo: Diabetes gestacional, Síndromes hipertensivas da gravidez, pré-eclâmpsia, síndromes hemorrágicas, gravidez ectópica, rotura uterina e entre outros fatores.

Todo o processo de participação no estudo será confidencial, respeitando o sigilo das informações. Os colaboradores do estudo terão acesso ao resultado após a finalização da pesquisa e posteriormente haverá a divulgação do estudo através de publicação, apresentações em eventos científicos, contribuindo para o avanço da ciência.

Para acessar o formulário, clique aqui.