Saiba como escolher as melhores fraldas para seu bebê

Uma das mais importantes invenções da modernidade, as fraldas descartáveis já são essenciais para mães e pais de crianças, sendo uma grande aliada nos primeiros anos do bebê. Justamente por isso, é essencial que os responsáveis saibam escolher fraldas de qualidade, que deixem a pele da criança seca, sejam confortáveis e não vazem.

Além de poder prejudicar a mobilidade do bebê, fraldas de má qualidade aumentam a umidade na região íntima da criança, o que pode provocar vermelhidão e assaduras. Produtos com absorção inadequada ou ajuste incorreto tendem a causar vazamentos que, além de inconvenientes, podem acabar manchando a roupa da criança.

Outro fator a se prestar atenção são as alergias que algumas fraldas podem causar. A solução é optar por produtos hipoalergênicos e dermatologicamente testados. É muito importante também escolher o tamanho correto: via de regra, fraldas P são usadas nos 2 primeiros meses; M do terceiro ao sexto mês e G até 1 ano de idade. Já fraldas GG (ou XG) são recomendadas entre o primeiro e o segundo ano do bebê.

O modelo também deve ser escolhido de acordo com a idade do bebê: geralmente, fraldas com fitas adesivas são indicadas para crianças que ainda não andam, enquanto a fralda de vestir (ou fralda-calça) para aqueles que já exploram o mundo com os dois pés. Fraldas com sistema de elástico também costumam ser mais confortáveis e dar mais mobilidade aos pequenos.

