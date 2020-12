Poder Legislativo de Feira repudia empresário Elias Tergilene

A Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana aprovou nesta quarta-feira (9), por unanimidade, uma moção de repúdio contra Elias Tergilene (foto), que responde pelo Consórcio Feira Popular, gestor do Centro Comercial Popular, construído em Parceria Público-Privada junto a Prefeitura.

O autor da moção é o vereador Edvaldo Lima (MDB), indignado com a atitude do empresário, que cerceou a palavra do seu colega Luiz da Feira (PROS), em uma reunião com camelôs, na última terça-feira, segundo o próprio relatou na Casa da Cidadania.

Edvaldo considera ter havido “desrespeito total” a uma autoridade municipal por parte de um empresário que “chega em Feira de Santana e quer passar por cima de todos”.

O vereador Roberto Tourinho (PSB) também atacou o presidente do consórcio por se dirigir a Luiz da Feira solicitando-lhe que “ficasse calado ou se retirasse do recinto”. Ele diz que Feira de Santana não pode aceitar pacificamente “esse comportamento desrespeitoso”.

Eli Ribeiro (Republicanos) condenou a atitude de Tergilene e defendeu o colega: “autoridade eleita pelo povo, eu creio que ninguém possa retirar de uma reunião”.

O vereador Isaías de Diogo (MDB) propõe ao secretário Antônio Carlos Borges Júnior (Desenvolvimento Econômico) que afaste Tergilene de reuniões com vendedores ambulantes e autoridades, por “falta equilíbrio psicológico e emocional”.

Com informações da Ascom/Feira de Santana