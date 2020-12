Paloma Silva; doces e salgados no capricho

Para quem gosta de um bolo ou torta feitos no capricho com sabor inigualável, Paloma oferece tudo isso, sempre com um sorriso largo, que lhe ilumina todo o rosto. Além dos doces, ela também faz salgados variados para qualquer ocasião, seja aniversários, formaturas, recepções, festas, ou outras datas comemorativas.

Jovem, com 38 anos de idade, é casada, mãe de dois filhos. Graduada em Letras com Espanhol pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mas há alguns anos deixou de atuar na área do ensino. Tudo começou em 2016, quando seu filho caçula nasceu e com ele a vontade de fazer todos os seus bolos de aniversário. ‘Não estava em condições de pagar. Comecei fazendo para a família com batedeira e bicos emprestados”.

Ela conta que foi gostando e quem provava também. Assim, pouco a pouco, com erros e acertos, a cada dia vai se apaixonando por esse mundo de doçura e realização de sonhos. “Ainda tenho muito que aprender, mesmo porque a atualização é contínua, sempre aparece algo novo e acrescenta, “hoje depois de três anos posso dizer que é isso que eu realmente gosto de fazer”.

Paloma trabalha sozinha, mas em dias de grande pico toda a família ajuda no que pode, até o marido quando está de folga. Foi assim durante grande parte do período mais crítico da pandemia. Com freguesia garantida, além de bolos para festas, ela faz doces personalizados com pasta americana, doces finos para grandes eventos e os tradicionais caseirinhos para o café ou lanche.