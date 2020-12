Período natalino: ônibus urbanos passam a circular até 22h30

Desde ontem, 10, os ônibus coletivos urbanos de Feira de Santana estão circulando em horário especial até às 22h30 de segunda a sábado para facilitar a mobilidade das população após as adequações da Prefeitura autorizando o horário excepcional de funcionamento do comércio neste final de ano.

A partir das 5h, os usuários do Sistema Integrado de Transporte (SIT) e do Bus Rapid Transit (BRT) têm à disposição 75% da frota de ônibus (151 veículos) saindo do Terminal Central e dos bairros por meio dos terminais de transbordo Norte e Sul.

A medida executada pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) beneficia diretamente o acesso a estabelecimentos comerciais, como Feiraguay, ao Shopping Cidade das Compras e demais shoppings centers neste momento de festejos natalinos.

Aos domingos e feriados, os ônibus circulam até às 21h30 e a Prefeitura de Feira garante aos usuários o benefício do pagamento de meia passagem no valor de R$ 2,07 (Decreto nº 10.348/2017) com o Cartão Social Via Feira.

Segundo o secretário da pasta, Saulo Figueiredo, a ampliação do horário da operação de transporte também contribui com as medidas para o enfrentamento da Calamidade Pública de Saúde decorrente do Coronavírus (COVID-19).

“O fluxo de pessoas cresce neste período do ano e, por isso, precisamos preservar vidas e ofertar o transporte público com comodidade e, acima de tudo, com total segurança. Nossos operadores continuarão exigindo o uso de máscaras para quem estiver embarcado e disponibilizando álcool 70”, explica o secretário.

Toda a frota de ônibus, operada pelas concessionária Rosa e São João, estão sendo criteriosamente higienizadas diariamente com detergente nível 5 de alta eficácia, o mesmo utilizado em ambientes hospitalares, além da desinfecção com álcool 70º dos veículos em intervalos para paradas nos terminais.

Ainda, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos (SESP), os terminais Central, Norte e Sul estão constantemente sendo desinfectados.

SIU Mobile

O usuário também pode acompanhar a previsão de chegada dos ônibus através do aplicativo SIU MOBILE, disponível para smartphones com recursos de GPS.

O App pode ser baixado gratuitamente pelo usuário de Android e iOS ou ainda pelo site www.viafeira.com.br.

Todos os ônibus coletivos urbanos estão equipados com câmeras de monitoramento em tempo real, acessibilidade por plataforma elevatória, além de sistema de bilhetagem eletrônica que facilita a operação de pagamento da passagem ao usuário que possui cartão Via Feira, evitando também a contaminação por não manusear cédulas de dinheiro.