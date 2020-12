Governo lança passe livre digital para pessoas com deficiência

O Governo do Estado lança amanhã, quarta-feira (16) a versão digital do Passe Livre Intermunicipal para Pessoas com Deficiência, documento que já beneficia mais de 50 mil baianos e baianas. A carteira é emitida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS). Com o novo formato, o tempo médio de concessão do documento passa de 2 meses para 48 horas.

, às 14 horas. O lançamento do Passe Livre Digital acontecerá durante a reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coede-BA), com transmissão pelo Facebook da SJDHDS ( Facebook.com/JusticaSocialBA , às 14 horas.

Além da redução no tempo de espera dos beneficiários, a emissão digital garantirá maior eficiência e transparência no processo de concessão do benefício. A medida também terá impacto positivo nas contas com a redução de R$ 290 mil anuais nos custos de confecção e envio das carteiras para todo o estado.

“A modernização do sistema de emissão do Passe Livre para Pessoas com Deficiência vai garantir mais segurança e mais conforto dos usuários, além de desburocratizar o processo de solicitação. Tudo será feito de forma digital e com muito mais agilidade para os cidadãos”, explica o secretário da SJDHDS, Carlos Martins.

O processo atual envolve o recebimento de documentos pelos Correios, escaneamento dos documentos e inclusão dos dados no Sistema do Passe Livre Intermunicipal, e, por fim, o envio das carteiras via Correios ou dos avisos de indeferimento. Com o novo sistema, todo o processo passa a ser digital, desde o envio de documentos até o acesso ao Passe Livre.

Com o Passe Livre 100% Digital, as empresas também terão acesso a uma plataforma mais segura para consulta de dados, o que gera mais segurança para empresários e usuários do sistema de transporte intermunicipal.

Além de conselheiros do Coede-BA, o evento contará ainda com a participação do secretário da SJDHDS, Carlos Martins, e do superitnendente dos Direitos da Pessoa com Deficiência da SJDHDS, Alexandre Baroni.