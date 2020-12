Diplomados o prefeito, vice e os 21 vereadores de Feira

A participação popular é “fundamental nas decisões políticas, sendo capaz de assegurar o real exercício do poder pelo povo”, disse a juíza titular da 154ª Zona Eleitoral de Feira de Santana Kátia Regina Mendes Cunha, na abertura da cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (15) para diplomação dos eleitos no último pleito, neste município.

Também diplomadora e presidente da Junta Totalizadora, a magistrada presidiu os trabalhos no Salão do Júri do Fórum Desembargador Filinto Bastos, diante dos eleitos – o prefeito Colbert Martins Filho, o vice, Fernando de Fabinho e 21 vereadores da futura legislatura.

Ela fundamentou o seu pronunciamento citando o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

A diplomação é o ato formal que marca o encerramento do processo eleitoral, previsto nos artigos 215 a 218 do Código Eleitoral. Segundo a juíza, o documento (diploma) é a confirmação de que os candidatos escolhidos preencheram todas as formalidades previstas na legislação, tornando-os aptos a cumprir os mandatos para os quais foram eleitos. Eles serão empossados para o quadriênio 2021-2024, no dia 1º de janeiro.

DIPLOMADOS

Prefeito Colbert Martins da Silva Filho/Vice-prefeito Luiz Fernando de Fabinho Araújo Lima

– 164.831 votos.

Vereadores:

Jhonatas Lima Monteiro (PSOL) – 8.292 votos

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) – 5.823 votos

Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio (DEM) – 5.252 votos

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) – 4.848 votos

José Carneiro Rocha (MDB) – 4.749 votos

José Marques de Messias – Zé Curuca (DEM) – 4.093 votos

Eliziário Ribeiro da Silva – Eli Ribeiro (REPUBLICANOS) – 4.089 votos

Sílvio de Oliveira Dias (PT) – 3.952 votos

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira – Lú de Ronny (MDB) – 3.886 votos

Eremita Mota de Araújo (PSDB) – 3.510 votos

Ivamberg dos Santos Lima – Professor Ivamberg (PT) – 3.420 votos

Luiz Ferreira Dias – Luiz da Feira (PROS) – 3.376 votos

Fernando Dantas Torres (PSD) – 3.179 votos

Ronaldo Almeida Caribé – Ron do Povo (MDB) – 3.083 votos

Emerson Costa dos Santos – Emerson Minho (DC) – 2.704 votos

Josse Paulo Pereira Barbosa – Paulão do Caldeirão (PSC) – 2.466 votos

Valdemir da Silva Santos – Pastor Valdemir Santos (PV) – 1.898 votos

Flávio Arruda Morais – Galeguinho (PSB) – 1.783 votos

Pedro Cícero Marcênio Silva (CIDADANIA) – 1.781 votos

Jurandy da Cruz Carvalho (PL) – 1.775 votos

José da Costa Correia Filho – Correia Zezito (PATRIOTA) – 1.473 votos

foto: Ed Santos/AcordaCidade