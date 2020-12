Curso superior em Apicultura forma primeira turma em Tucano

O curso superior de Tecnologia em Apicultura e em Meliponicultura do Norte e Nordeste do País, implantado pelo Governo da Bahia, em parceria com a Universidade de Taubaté (Unitau) e a Cooperativa dos Apicultores de Tucano (Cooapit), formou a primeira turma, nesta quarta-feira (16). A solenidade de colação de grau dos 28 formandos foi realizada virtualmente.

O tecnólogo em Apicultura e em Meliponicultura é o profissional que, com base nos procedimentos e técnicas adequados, gera e executa o controle operacional das diferentes atividades que compõem a cadeia e o arranjo produtivo apícola, promovendo a sua melhoria contínua para atingir níveis de serviço e de produtos mais elevados.

As aulas presenciais foram realizadas trimestralmente nas instalações da Cooperativa de Apicultores de Tucano (Cooapit), no município de Tucano. Segundo dados do IBGE (2016), a Bahia ocupa o 1º lugar na Região Nordeste, produzindo aproximadamente 3,6 toneladas de mel.

Na Bahia, a graduação foi voltada para Agentes Comunitários de Apicultura (ACAs), que atuam no âmbito do projeto Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial, além de outras pessoas interessadas no tema. Dos 28 formandos, 20 tecnólogos são baianos.