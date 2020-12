Natal sem Maria

Tantos natais preciosos ao lado da amada Maria. Brincando, lá se vão 36 anos …

Lembro-me, que nessa época de Natal ela costumava se virar de todo jeito para encontrar uma forma possível de realizar a bela festa, a significativa confraternização, a acolhida de coração. Presentar para todos era impossível. Éramos muitos…Não devia ter sido fácil.

E como dizia sua irmã Teodora Maria: era uma luta!

Sempre à noite, a nossa Maria saia em passeio pelo comércio iluminado da cidade, a fim de repor os adereços natalinos da última festa: festões coloridos, velas, castiçais, folhas

secas pintadas de dourado, ponteira da árvore e cartões natalinos endereçados a outras tantas Amigas Marias: Maria Alice, Maria Tereza, Maria Eulina, Maria de Gonçalo…

Mas a grande compra era a das bolas natalinas de vidro. Eram lindas, de todos tamanhos e cores, com um brilho inigualável e sem as horríveis emendas das bolas plásticas.Quando se quebravam, corríamos para calçar as sandálias, tamanho era o medo da

“fabulosa história” do tétano e do que tal corte poderia causar.

Adorava me aproximar das bolas de vidro para ver rosto aumentar, diminuir e magicamente ficar estranho. Era uma diversão!

Perigosas, sim! Mas sedutoramente mais lindas, principalmente quando penduradas nas grandes palmeiras que haviam em nosso quintal.

Após as compras, na volta pra casa, à última parada era a do forte abraço em Maria da Loja A Violeta, das mãos de quem comprava o bramante para os novos forros das almofadas.

Em casa, era um tal de mudar as coisas de lugar, que por pouco não se confundia como uma mudança de regresso para o seu Rio Grande do Norte. A arrumação era grande, e

logo o chão estava deslizando de “Cera Parquetina”. A enceradeira vermelha, prestimoso

presente de filha, dava o acabamento do brilho final.

Dessa vez, ninguém reclamava dos afazeres. Nem a Pola, a quem se acarretava maior confiança nas tarefas, uma verdadeira especialista em ceras, óleo de peroba e pasta cristal.Não haviam queixas, era Natal e seu espírito já prenunciava tais atitudes.

Hora de preparar e encomendar as guloseimas e mais uma vez outra Maria se destaca em nosso cenário natalino. Dona Maria, mãe de Rosália, providenciava a entrega das lindas

e deliciosas frutas cristalizadas: figos, pêssegos, abacaxis, damascos, goiabas e bananas, muitas bananas, as minhas prediletas!

Na decoração da mesa e das bandejas não poderia faltar os laçarotes de fitas, comprados sempre de última hora no Armarinho São Jorge.

Na radiola Stéreo Philips, era tempo de ouvir o velho compacto duplo “A Harpa Celestial”, as mesmas quatro canções do ano passado. No lado A só as Natalinas: Jingle

– Bells e Natal das Crianças. No lado B: Boas Festas e Feliz Ano Novo. Aquelas canções soavam como um ritual de passagem e parecia nos deixar mais solícitos e harmônicos.