Milton Mendes Filho: uma tradução de valores, ética, dignidade e luta

Um homem doce, amante da natureza e das coisas simples, dado a efetividade e diminutivos carinhosos: quem é próximo, sabe do que digo, é só lembrar de como ele nos chama. Eu sou sempre a sua Aninha. Trata-se de uma forma marcante de dizer “gosto tanto de você!”. A recíproca é verdadeira e, por isso, todos te chamam de Miltinho.

Com um nome herdado do pai, Milton Mendes Filho, nascido na década de 50, na cidade de Patu – Rio Grande Norte, tem alma baiana e uma paixão indescritível pelo estado que o acolheu e o revelou gigante em espaços de lutas históricas que marcaram a Bahia, o Brasil e o mundo. Engajado em causas sociais, preso e torturado em tempos de ditadura, Miltinho, ainda muito jovem, tornou-se referência de fotógrafo jornalista, atuando longos anos de sua vida profissional em veículos de comunicação de peso. Recebeu homenagens nacionais e internacionais e suas imagens premiadas ganharam o mundo: registros da desigualdade social “nua e crua”, que para ele se refere a falta de dinheiro para muitos e o excesso nas mãos de poucos.

Sua atuação profissional seguiu a sua formação humana e foi projetada em um movimento solidário e educativo. Junto às famílias vulneráveis, como aquelas que sobrevivem da agricultura familiar, realizou um trabalho estratégico de conscientização e resistência aqueles que se alimentam da inocência do povo humilde. No trabalho com as famílias sem teto, sua indignação o empurrou para um movimento revolucionário, afinal “como pode alguém morar na Rua do Meio e outros tantos morarem no meio da rua?”. Essa sempre foi sua indignação constante. Não existem contradições em torno dos seus valores, seus ideais e sua postura. Sua dedicação sempre foi voltada para além de um projeto de trabalho, trata-se de um projeto de nação.

E assim, ele prosseguiu, durante décadas, em meio aos assentamentos de organizações sociais. Sempre atento às principais políticas, programas e ações estaduais e nacionais, voltadas para os sem tetos e trabalhadores da agricultura no país, sua trajetória enche de orgulho sua família, amigos e aqueles que o cerca.

Miltinho é símbolo de uma vida de muita coragem, de extremoso combate, de muitos enfrentamentos, de muita dignidade e ética humana. Um homem de legado honroso que cruza o prisma das maiores virtudes: justiça e solidariedade.