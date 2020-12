Especial de natal com atrizes e atores negros na TVE

A TVE celebra o Natal com uma programação mágica e representativa. Na noite do dia 25 de dezembro, às 19h, a emissora exibe o especial de natal da série de comédia “Casa da Vó”, estrelada pela baiana Margareth Menezes e repleta de atrizes e atores negros.

A série inédita mostra a vida de Teresa, interpretada por Margareth Menezes, uma ex-funcionária pública bem-sucedida que abriga seus q?uatro divertidos netos em casa. A protagonista é uma “senhora good vibe” e exímia pagodeira à lá “anos 90” acompanhada dos netos: Wellington Neto é o gênio debochado, Dan é o digital influenciador nas redes sociais e André é o artista tropicalista que vive em atritos com a sua irmã Ana, advogada e a única com trabalho fixo.

Teresa é dona do salão de beleza badalado da cidade, um lugar que serve de divã para falar da vida das pessoas. Para a estréia de natal de “Casa da Vó”, além de Margareth Menezes, a equipe traz ainda um elenco diversificado, que mistura artistas e influenciadores digitais: o rapper Rincon Sapiência, os influenciadores Jacy Lima e Dum Ice e o ator Wilson Rabelo. Todos os cinco episódios da minissérie serão exibidos em fevereiro na emissora pública baiana.

Escrita por Licínio Januário e dirigida por Alex Miranda, com colaboração de Érica Ribeiro e Milena Anjos, a “Casa da Vó” é uma minissérie da WoloTV, serviço de streaming global focado em produzir conteúdos que representem a população negra brasileira. A série foi produzida com 99% de sua equipe formada por afrobrasileiros. A TVE e a WoloTV fecharam esta parceira para permitir com que conteúdos que visibilizam a comunidade negra cheguem aos baianos. O conteúdo poderá ser acompanhado também no www.tve.ba.gov.br/tveonline