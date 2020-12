Laboratório de Feira recebe prêmio como referência de qualidade no interior da Bahia

No início de dezembro, o IHEF Laboratório recebeu o título de melhor laboratório de análises clinicas do interior do Estado pelo Prêmio Benchmarking de Saúde. Em 2020, o Prêmio prestou um tributo aos maiores vencedores da década. Nos dez anos de existência da premiação, o IHEF participou do evento em todas as edições, vencendo sete vezes nas categorias laboratório, compliance e diagnóstico por imagem.

“A premiação vem coroar toda uma estratégia que o Grupo Meddi e suas empresas tem em relação aos nossos clientes com uma visão do cuidar, de forma diferenciada. Nós procuramos fazer um atendimento 360 graus, olhando cada aspecto desde o atendimento até a entrega do exame, colocando a qualidade do atendimento e do serviço prestado como ponto central, agregando o máximo de tecnologia, para fazer com que a empresa sempre permaneça na vanguarda do setor em que atua”, afirma Gileno Portugal, vice-presidente do Grupo Meddi.

Sobre o Prêmio

O Benchmarking é a maior premiação do mercado de saúde do Nordeste. Nele, são escolhidos as maiores empresas de saúde da Bahia. É também uma referência para o país. São avaliados critérios como Inovação, Credibilidade no Mercado, Assistência, Novos Investimentos e Visibilidade.

SOBRE O IHEF

O IHEF (Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Feira de Santana), foi fundado em 1983, objetivando proporcionar a todos os pacientes do estado da Bahia, diagnóstico e tratamentos das doenças do sangue. Após anos de atuação, o IHEF expandiu para as áreas de medicina laboratorial, diagnóstico por imagem, medicina nuclear, vacinas e banco de sangue, dando origem ao Sistema de Saúde IHEF, o mais completo serviço de saúde não hospitalar do interior da Bahia.

Desde 2014, o IHEF Laboratório é prêmio Top of Mind no seguimento laboratorial em Feira de Santana e também vencedor do prêmio Benchmarking Bahia por três vezes, nas categorias melhor laboratório do interior da Bahia e laboratório compliance. O IHEF Laboratório possui certificações de qualidade como a ISO 9001 e a Acreditação PALC.

Para mais informações, acesse: www.ihef.com.br/laboratorio