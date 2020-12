Prefeitura de Feira antecipa salário dos servidores

A Prefeitura de Feira de Santana antecipou o pagamento do salário de dezembro dos servidores ativos e inativos do município para esta quarta-feira (23).

Com esta medida os vencimentos do funcionalismo público municipal será antecipado em sete dias – conforme a tabela de pagamentos os salários seriam creditados no dia 30 deste mês.

O prefeito Colbert Filho observa que a antecipação foi resultado de um esforço do Governo Municipal, tendo como objetivo proporcionar aos servidores poder de compra no período natalino, e consequentemente proporcionar um importante incremento à economia de Feira de Santana.

No mês passado a Prefeitura conseguiu antecipar tanto o pagamento dos vencimentos, como da segunda parcela do 13º salário.