Vereador tenta mais uma vez impedir ‘blitz do IPVA’ em Feira

Uma nova ação judicial com pedido de liminar, para que seja suspensa a realização da chamada “Blitz do IPVA”, vai ser apresentada pelo vereador Edvaldo Lima (MDB).

Ele ingressou com mandado de segurança em setembro, obteve liminar favorável, mas o Governo da Bahia conseguiu derrubá-la no Tribunal de Justiça do Estado.

Para o vereador, a “Blitz do IPVA” só foi suspensa “enquanto o candidato do Governo do Estado para prefeito de Feira estava na disputa“.

“Depois que perdeu a eleição aqui e em Vitória da Conquista, voltaram com tudo“, acusou.