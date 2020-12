Avenida Getúlio Vargas em Feira com iluminação natalina

Dezenas de árvores da avenida Getúlio Vargas, entre a Praça da Bandeira e a rua José Bonifácio e a partir da rua Frei Aureliano, ganharam iluminação especial para os festejos natalinos em Feira de Santana.

Seus troncos foram enfeitados com dezenas de metros de cordões com microlâmpadas de LED, com milhares de pontos claros.

A iluminação será retirada a partir do dia 7 de janeiro, depois do Dia de Reis, como manda a tradição.

O Paço Maria Quitéria, sede do governo municipal, como manda a tradição natalina, ganhou iluminação com milhares de microlâmpadas de LED e decoração especial.

A iluminação de avenidas em Feira de Santana é um dos traços mais marcantes da magia do Natal e uma tradição que é mantida ao longo das décadas.

Todos os postes da Getúlio Vargas e da avenida Senhor dos Passos ganharam decoração com motivos coloridos, que garantem a beleza relacionada ao período.

Como no ano passado, uma estrutura semelhante a um iglu foi montada na área do monumento à Maria Quitéria e o túnel de luzes está localizado no segundo trecho iluminado da Getúlio Vargas.

Neste ano, devido a covid-19 foram suspensas as comemorações do Natal Encantado, quando aconteciam shows com cantores de nível nacional.

foto: Washington Nery