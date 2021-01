Colbert reempossa secretários e fala em “aperfeiçoar” gestão

O prefeito Colbert Martins empossou na manhã desta segunda-feira, 4, quatro integrantes do seu secretariado, em ato ocorrido no Paço Municipal Maria Quitéria.

Foram reconduzidos aos seus respectivos cargos Edson Borges na Secretaria de Comunicação Social, Expedito Eloy na Secretaria da Fazenda, Denilton Brito na Secretaria de Governo, e Moacir Lima, na Secretaria de Prevenção à Violência.

Ele agradeceu aos colaboradores empossados pelo trabalho que desenvolveram no governo, e reafirmou o seu compromisso em fazer ” uma ampla reforma administrativa buscando o aperfeiçoamento da nossa gestão”.

“Não se trata apenas de um simples ato de trocar nomes, mas de evoluirmos positivamente as nossas ações. Por isso estamos contratando uma empresa especializada, a exemplo do que ocorreu nas gestões do prefeito ACM Neto, em Salvador, para que possamos dar um salto qualitativo em nossa administração“, disse o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, no decorrer da semana, outros atos de posse serão realizados.

fotos: Washington Nery