Governo Bolsonaro não tem saída para a crise, diz Zé Neto

O deputado federal Zé Neto (PT-BA) afirmou nesta terça-feira (12) que as recentes notícias sobre o encerramento das atividades da Ford no Brasil, e os anúncios dos planos de demissão voluntária (PDV) na Volkswagen e no Banco do Brasil, que também deve fechar 361 unidades no País, apontam para a incapacidade do governo Bolsonaro em oferecer uma saída para a crise econômica instalada no País.

O encerramento das atividades da Ford no País deve causar a demissão de cinco mil trabalhadores. Já no Banco do Brasil, o PDV espera o desligamento de 5 mil funcionários. A Volkswagem não informou qual a expectativa de adesão ao plano.

“O que podemos constatar é que o ambiente econômico, político e estrutural do nosso País tem sofrido muito com as atitudes equivocadas do governo federal. E o pior é que estamos enfrentando apenas a ‘ponta do iceberg’. Nós estamos regredindo.”, afirmou Zé Neto.

Sobre o fechamento das centenas de unidades do Banco do Brasil – sendo 112 agências, sete escritórios e 242 postos de atendimento – o parlamentar baiano ressaltou que a medida contribui para a concentração de riqueza no País.

“É lamentável que o Banco do Brasil, que tem um papel extremamente importante do ponto de vista social, esteja sendo mais uma peça nessa engrenagem que a cada dia vai concentrando riqueza e tirando a capacidade produtiva do nosso País”, alertou Zé Neto.