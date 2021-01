Morreu o famoso Caculé, antigo vendedor ambulante da Feira

José Pergentino da Silva, tinha 63 anos de idade quando o jornalista Washington Nery fez essa foto e a registrou em um blog que ele chamava de “Você Viu?”. Foi clicada nas ruas da Feira de Santana, onde Pergentino ganhou fama com o apelido de Caculé muitos anos antes desse registro.

Caculé, morreu hoje, aos 70 anos, vítima de Covid19. A morte foi anunciada logo nas primeiras horas da manhã, através do programa Acorda Cidade. Caculé era o vendedor ambulante mais famoso e antigo em atividade na Feira de Santana. No site do programa, a jornalista Rachel Pinto registrou:

Andava por toda cidade, principalmente pelas ruas do centro comercial, vendendo vários objetos, utensílios domésticos, pentes, vasilhas, colher de pau, bacias e por onde passava era conhecido. Conversava pelos “cotovelos” e política era um de seus assuntos favoritos. Além disso, tinha fama de fazer adivinhação sobre a vida e o futuro das pessoas e era uma figura muito querida de toda a cidade. Sem dúvida é uma perda grande para a história e a cultura da Princesa do Sertão.