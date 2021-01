Candomblé em Candeia Grossa da Matinha

Procurei Mãe Graça para tirar uma dúvida que me veio com a tragédia da morte de três pessoas eletrocutadas no povoado de Candeia Grossa, destacada pela imprensa local há alguns dias. Um homem e duas mulheres morreram quando um mastro metálico da bandeira branca de um terreiro de Candomblé caiu sobre a fiação elétrica da casa. As religiões de matrizes africanas têm uma essência tão ligada ao elementos da vida vegetal, à flora e a fauna nativas, que imaginei os mastros dos terreiros sempre feitos com longas varas de madeiras à disposição, por culto e tradição, nas roças dos pequenos e grandes candomblés.

Teria sido um erro litúrgico, colocar o mastro de metal que provocou a tragédia?

O jornalista Jadson Oliveira, fechando a página de Economia na ‘Tribuninha’ da Djalma Dutra em Salvador, lembrava da avó lá no sertão de Seabra e as qualidades do biscoito-de-sebo cada vez que alguém se metia em seara que não conhecia de fato e direito mas que por dever (e sina) do ofício, devia se intrometer e procurar explicar. O ‘biscoito-de-sebo’ ou a ‘bola-de-sebo’ formado com o acúmulo dessa substância animal tem serventias várias o sertão pastoril e passado sobre qualquer superfície lhe preenche todas as frechas, dobra-se em todas reentrâncias, penetra em todos os poros, se mete em tudo, sem ser invasivo, sem contra indicação, apenas para conhecer e informar, para evitar fake news.Dizia Jadson: jornalista é metido a biscoito-de-sebo.

Candeia Grossa é um povoado da Matinha, distrito rural ao norte de Feira de Santana. Bem próximo dali está a margem direita do rio Pojuca. Duas bodegas sempre abertas, uma igrejinha católica no centro da pracinha arborizada (não com candeias…) e um parque de vaquejada na saída norte dessa quadra de ruas que formam o centro do povoado. Na saída sul o campo de futebol e logo adiante o terreiro onde ocorreu o episódio. Passo ali com certa regularidade há cerca de um ano e pouco e não havia notado aquele templo. Lá adiante, nesse caminho que vai para Jacu, está a casa de farinha comunitária.

Maria das Graças Ferreira, Mãe Graça, assunte, não é a yalorixá desse terreiro onde ocorreu a tragédia, é coordenadora regional da Federação Nacional de Culto Afro Brasileiro e gentilmente respondeu:

Foi uma fatalidade, uma imprudência dele querer descer um mastro sozinho, muito peso . Cada Terreiro decide como será seu mastro. O ocorrido não está relacionado com a religião. Acidentes acontecem .

